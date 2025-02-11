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Не в интересах США, чтобы украинские запасы урана и титана были в руках рф

Не в интересах США, чтобы украинские запасы урана и титана были в руках рф

Киев  •  УНН

 • 8515 просмотра

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Зеленский заявил о стратегическом партнерстве с США по добыче редкоземельных металлов. Президент подчеркнул, что Украина не отдает ресурсы, а стремится к совместному развитию с союзниками.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не в интересах США, чтобы украинские запасы урана и титана были в руках России и потенциально делились с Северной Кореей, Китаем или Ираном.

Об этом он заявил в интервью Guardian, передает УНН

 Зеленский заявил, что Украина имеет крупнейшие запасы урана и титана в Европе, и «не в интересах Соединенных Штатов», чтобы эти запасы находились в руках России и потенциально делились с Северной Кореей, Китаем или Ираном. Но был и финансовый стимул, сказал он:

Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах... Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, чтобы инвестировать в них... Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль

Дополнение 

AFP заявляло, что Трамп хочет обменять помощь США на редкоземельные металлы Украины.    

 Впоследствии Зеленский заявил, что поддерживает стратегическое партнерство с США в добыче редкоземельных металлов, что может стать частью соглашения об экономической поддержке и гарантиях безопасности для Украины

  11 февраля Дональд Трамп заявил, что Украина «фактически» согласилась предоставить Соединенным Штатам доступ к редкоземельным минералам на сумму 500 миллиардов долларов в ответ на военную помощь со стороны Вашингтона.

Украина не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а стремится развивать их вместе с союзниками - Зеленский07.02.25, 21:24 • 59056 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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iranИран

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