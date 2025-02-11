Не в интересах США, чтобы украинские запасы урана и титана были в руках рф

Президент Владимир Зеленский заявил, что не в интересах США, чтобы украинские запасы урана и титана были в руках России и потенциально делились с Северной Кореей, Китаем или Ираном.

Об этом он заявил в интервью Guardian, передает УНН.

Зеленский заявил, что Украина имеет крупнейшие запасы урана и титана в Европе, и «не в интересах Соединенных Штатов», чтобы эти запасы находились в руках России и потенциально делились с Северной Кореей, Китаем или Ираном. Но был и финансовый стимул, сказал он:

Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах... Ценные природные ресурсы, где мы можем предложить нашим партнерам возможности, которых раньше не было, чтобы инвестировать в них... Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это создаст прибыль