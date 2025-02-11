Не в інтересах США, щоб українські запаси урану та титану були в руках рф

Президент Володимир Зеленський заявив, що не в інтересах США, щоб українські запаси урану та титану були в руках росії та потенційно ділилися з Північною Кореєю, Китаєм чи Іраном.

Про це він заявив в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

Зеленський заявив, що Україна має найбільші запаси урану та титану в Європі, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб ці запаси перебували в руках росії та потенційно ділилися з Північною Кореєю, Китаєм чи Іраном. Але був і фінансовий стимул, сказав він:

Ми говоримо не лише про безпеку, а й про гроші… Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, щоб інвестувати в них… Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибуток