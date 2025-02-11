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Не в інтересах США, щоб українські запаси урану та титану були в руках рф

Київ • УНН

 • 33717 перегляди

Зеленський заявив про стратегічне партнерство зі США щодо видобутку рідкоземельних металів. Президент наголосив, що Україна не віддає ресурси, а прагне спільного розвитку з союзниками.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не в інтересах США, щоб українські запаси урану та титану були в руках росії та потенційно ділилися з Північною Кореєю, Китаєм чи Іраном.

Про це він заявив в інтерв’ю Guardian, передає УНН

 Зеленський заявив, що Україна має найбільші запаси урану та титану в Європі, і "не в інтересах Сполучених Штатів", щоб ці запаси перебували в руках росії та потенційно ділилися з Північною Кореєю, Китаєм чи Іраном. Але був і фінансовий стимул, сказав він:

Ми говоримо не лише про безпеку, а й про гроші… Цінні природні ресурси, де ми можемо запропонувати нашим партнерам можливості, яких раніше не було, щоб інвестувати в них… Для нас це створить робочі місця, для американських компаній це створить прибуток

Доповнення 

AFP заявляло, що Трамп хоче обміняти допомогу США на рідкоземельні метали України.    

 Згодом Зеленський заявив, що підтримує стратегічне партнерство з США у видобутку рідкоземельних металів, що може стати частиною угоди про економічну підтримку та гарантії безпеки для України

  11 лютого Дональд Трамп заявив, що Україна "фактично" погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних мінералів на суму 500 мільярдів доларів у відповідь на військову допомогу з боку Вашингтона.

Україна не пропонує “віддавати” свої ресурси, а прагне розвивати їх разом із союзниками - Зеленський07.02.25, 21:24 • 59661 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
donald-trampДональд Трамп
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
kytaiКитай
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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