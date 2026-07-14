Не только шли по Елисейским Полям: Зеленский заявил, что украинские военные были в составе экипажей Mirage на параде во Франции
Киев • УНН
Зеленский сообщил, что украинские воины приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Пилоты в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сегодня не только прошли по Елисейским Полям, но и присоединились к авиагруппе — в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage, передает УНН.
Приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Сегодня по Елисейским Полям торжественно прошли и украинские воины, наши пилоты в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage. Для нас большая честь – быть здесь. И то, что Эмманюэль пригласил наших защитников, – это знак уважения и признания силы Украины, наших людей и наших Вооруженных Сил
Глава государства поблагодарил украинских воинов, а также Францию и всех партнеров, которые стоят рядом с Украиной.
Украинские военные прошли маршем на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже14.07.26, 12:19 • 4282 просмотра
Напомним
Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинские военные 14 июля будут участвовать в параде по случаю Дня взятия Бастилии.