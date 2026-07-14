Не только шли по Елисейским Полям: Зеленский заявил, что украинские военные были в составе экипажей Mirage на параде во Франции

$44.670.1851.050.19
ukenru
13:43 • 1016 просмотра
В Украине аграрии во всех областях начали жатвуPhoto
12:36 • 10595 просмотра
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам
12:05 • 11850 просмотра
Экс-командира 155-й бригады Лучанова отправили под стражу на два месяца
10:24 • 15695 просмотра
Суд над экс-комбригом Лучановым - фигурант не признает себя виновным в убийстве гражданскихPhotoVideo
09:45 • 22794 просмотра
Рада продлила военное положение - это уже 20-е такое голосование
Эксклюзив
08:59 • 22678 просмотра
С какими патологиями все чаще сталкиваются беременные и как их предотвратить
08:13 • 22618 просмотра
МИД подтвердил ранение двух украинцев в результате иранских ударов по танкерам
14 июля, 07:30 • 23516 просмотра
ЕС открывает еще один переговорный кластер по вступлению Украины
14 июля, 00:55 • 29860 просмотра
Иранские ракеты попали в два танкера ОАЭ в Ормузском проливе, есть погибший и раненые украинцы
13 июля, 20:28 • 52685 просмотра
Более 25 стран готовы развернуть войска в Украине после прекращения огня - Стармер
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.9м/с
55%
745мм
Популярные новости
Ночная российская атака на Киев вызвала пожары и повреждения в двух районахPhoto14 июля, 04:29 • 23363 просмотра
США завершили третью ночь ударов по Ирану, Тегеран атаковал базу в Бахрейне и Иорданию14 июля, 04:41 • 10219 просмотра
Оккупанты демонтируют трансформаторы с насосных станций Северо-Крымского канала – "АТЕШ"14 июля, 04:58 • 56133 просмотра
Житомирщина подверглась атаке рф, под ударом оказалась инфраструктура14 июля, 06:37 • 11250 просмотра
"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялтиPhoto12:31 • 6384 просмотра
публикации
Рада проголосовала за отставку Свириденко: чем глава Кабмина запомнилась украинцам12:36 • 10579 просмотра
"Юридический нонсенс": почему БЭБ не должно было открывать уголовные дела против авиакомпаний из-за трактовки лизинга самолетов как роялтиPhoto12:31 • 6500 просмотра
Как перенести данные с iPhone на Android: пошаговая инструкция13 июля, 13:43 • 56246 просмотра
Как отличить натуральную красную икру от подделки - простые способы проверкиPhoto13 июля, 13:28 • 84802 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: суд защищает врачебную тайну, а обвиняемый хирург Odrex обнародует медицинские данные пациента13 июля, 11:48 • 65849 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Денис Штилерман
Эмманюэль Макрон
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Днепропетровская область
Одесская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Spotify обновил Release Radar для улучшения музыкальных рекомендаций11 июля, 20:10 • 95769 просмотра
Как ухаживать за петуниями, чтобы они цвели все лето: полив, подкормка, обрезка и защитаPhoto11 июля, 05:25 • 132315 просмотра
Какие продукты стоит покупать летом10 июля, 13:30 • 130202 просмотра
Льняное масло: польза, вред, противопоказания10 июля, 12:50 • 117216 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 195870 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Хранитель
BFM TV
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

Не только шли по Елисейским Полям: Зеленский заявил, что украинские военные были в составе экипажей Mirage на параде во Франции

Киев • УНН

 • 940 просмотра

Зеленский сообщил, что украинские воины приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Пилоты в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage.

Не только шли по Елисейским Полям: Зеленский заявил, что украинские военные были в составе экипажей Mirage на параде во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сегодня не только прошли по Елисейским Полям, но и присоединились к авиагруппе — в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage, передает УНН.

Приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Сегодня по Елисейским Полям торжественно прошли и украинские воины, наши пилоты в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage. Для нас большая честь – быть здесь. И то, что Эмманюэль пригласил наших защитников, – это знак уважения и признания силы Украины, наших людей и наших Вооруженных Сил 

- сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских воинов, а также Францию и всех партнеров, которые стоят рядом с Украиной.

Украинские военные прошли маршем на параде в честь Дня взятия Бастилии в Париже14.07.26, 12:19 • 4282 просмотра

Напомним

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что украинские военные 14 июля будут участвовать в параде по случаю Дня взятия Бастилии.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Эмманюэль Макрон
Франция
Владимир Зеленский
Украина