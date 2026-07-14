Не только шли по Елисейским Полям: Зеленский заявил, что украинские военные были в составе экипажей Mirage на параде во Франции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные сегодня не только прошли по Елисейским Полям, но и присоединились к авиагруппе — в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage, передает УНН.

Приняли участие в военном параде Франции по случаю Дня взятия Бастилии. Сегодня по Елисейским Полям торжественно прошли и украинские воины, наши пилоты в составе французско-украинских экипажей пролетели на истребителях Mirage. Для нас большая честь – быть здесь. И то, что Эмманюэль пригласил наших защитников, – это знак уважения и признания силы Украины, наших людей и наших Вооруженных Сил