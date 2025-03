Национальная разведка США получила и.о. директора

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от плана предложить на должность директора Национальной разведки лояльного к себе конгрессмена-республиканца Джона Рэтклифф.

Неизвестно, как долго Магуайр будет занимать должность исполняющего обязанности, и будет ли предложен президентом США на пост директора Национальной разведки.

“Офис директора Национальной разведки по-прежнему фокусируется на руководстве разведывательным сообществом и предоставлении критически важной информации для обеспечения безопасности нашей страны”, — говорится в заявлении Магуайра, опубликованной в пятницу.

Магуайр, бывший спецназовец ВМС, до четверга возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом. Президент назначил его исполняющим обязанности председателя Национальной разведки в связи с отставкой бывшего руководителя Дэна Коутса и его первого заместителя Сью Гордон.

Коутс приветствовал решение Трампа назначить Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки.

Acting DNI Joseph Maguire’s photo now up on the https://t.co/ZAinzP2fOT leadership page ... pic.twitter.com/jeq0cfACYV

— Jeff Seldin (@jseldin) August 16, 2019

“Джо имел длительную, выдающуюся карьеру на службе страны, и будет образцовым лидером для мужчин и женщин в разведывательном сообществе”, — отметил Коутс.

Бывшие и нынешние сотрудники спецслужб до этого назначения отнеслись положительно: Магуайр, прежде чем заняться борьбой с терроризмом, много лет служил в ВМС, его считают серьезным руководителем, который сможет гарантировать честность и открытость донесений разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что первая заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон ушла в отставку.