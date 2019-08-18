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Национальная разведка США получила и.о. директора

Национальная разведка США получила и.о. директора

Киев  •  УНН

 • 9429 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Новый и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, который приступил к работе в пятницу, пообещал сделать все для обеспечения бесперебойной работы национальных спецслужб. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался от плана предложить на должность директора Национальной разведки лояльного к себе конгрессмена-республиканца Джона Рэтклифф.

Неизвестно, как долго Магуайр будет занимать должность исполняющего обязанности, и будет ли предложен президентом США на пост директора Национальной разведки.

“Офис директора Национальной разведки по-прежнему фокусируется на руководстве разведывательным сообществом и предоставлении критически важной информации для обеспечения безопасности нашей страны”, — говорится в заявлении Магуайра, опубликованной в пятницу.

Магуайр, бывший спецназовец ВМС, до четверга возглавлял Национальный центр по борьбе с терроризмом. Президент назначил его исполняющим обязанности председателя Национальной разведки в связи с отставкой бывшего руководителя Дэна Коутса и его первого заместителя Сью Гордон.

Коутс приветствовал решение Трампа назначить Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки.

Acting DNI Joseph Maguire’s photo now up on the https://t.co/ZAinzP2fOT leadership page ... pic.twitter.com/jeq0cfACYV

— Jeff Seldin (@jseldin) August 16, 2019

“Джо имел длительную, выдающуюся карьеру на службе страны, и будет образцовым лидером для мужчин и женщин в разведывательном сообществе”, — отметил Коутс.

Бывшие и нынешние сотрудники спецслужб до этого назначения отнеслись положительно: Магуайр, прежде чем заняться борьбой с терроризмом, много лет служил в ВМС, его считают серьезным руководителем, который сможет гарантировать честность и открытость донесений разведки.

Напомним, ранее сообщалось, что первая заместитель директора Национальной разведки США Сью Гордон ушла в отставку.

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