Національна розвідка США отримала в.о. директора

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від плану запропонувати на посаду директора Національної розвідки лояльного до себе конгресмена-республіканця Джона Реткліффа.

Невідомо, як довго Магвайр обійматиме посаду виконуючого обов'язки, і чи буде запропонований президентом США на посаду директора Національної розвідки.

"Офіс директора Національної розвідки як і раніше фокусується на керівництві розвідувальним співтовариством і наданні критично важливої інформації для забезпечення безпеки нашої країни", - йдеться у заяві Магвайра, яку було опубліковано у п'ятницю.

Магвайр, колишній спецназівець ВМС, аж до четверга очолював Національний центр по боротьбі з тероризмом. Президент призначив його виконувачем обов'язків голови Національної розвідки в зв'язку з відставкою колишнього керівника Дена Коутса і його першого заступника Сью Гордон.

Коутс привітав рішення Трампа призначити Магвайра виконуючим обов'язки директора Національної розвідки.

Acting DNI Joseph Maguire's photo now up on the https://t.co/ZAinzP2fOT leadership page... pic.twitter.com/jeq0cfACYV

— Jeff Seldin (@jseldin) August 16, 2019

"Джо мав тривалу, видатну кар'єру на службі країни, і буде взірцевим лідером для чоловіків та жінок у розвідувальному співтоваристві", - відзначив Коутс.

Колишні і нинішні співробітники спецслужб до цього призначення поставилися позитивно: Магвайр, перш ніж зайнятися боротьбою з тероризмом, багато років служив у ВМС, його вважають серйозним керівником, який зможе гарантувати чесність і відвертість донесень розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перша заступниця директора Національної розвідки США Сью Гордон пішла у відставку.