Національна розвідка США отримала в.о. директора
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Новий в.о. директора Національної розвідки Джозеф Магвайр, який приступив до роботи у п'ятницю, пообіцяв зробити все для забезпечення безперебійної роботи національних спецслужб. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
Раніше президент США Дональд Трамп відмовився від плану запропонувати на посаду директора Національної розвідки лояльного до себе конгресмена-республіканця Джона Реткліффа.
Невідомо, як довго Магвайр обійматиме посаду виконуючого обов'язки, і чи буде запропонований президентом США на посаду директора Національної розвідки.
"Офіс директора Національної розвідки як і раніше фокусується на керівництві розвідувальним співтовариством і наданні критично важливої інформації для забезпечення безпеки нашої країни", - йдеться у заяві Магвайра, яку було опубліковано у п'ятницю.
Магвайр, колишній спецназівець ВМС, аж до четверга очолював Національний центр по боротьбі з тероризмом. Президент призначив його виконувачем обов'язків голови Національної розвідки в зв'язку з відставкою колишнього керівника Дена Коутса і його першого заступника Сью Гордон.
Коутс привітав рішення Трампа призначити Магвайра виконуючим обов'язки директора Національної розвідки.
Acting DNI Joseph Maguire's photo now up on the https://t.co/ZAinzP2fOT leadership page... pic.twitter.com/jeq0cfACYV— Jeff Seldin (@jseldin) August 16, 2019
"Джо мав тривалу, видатну кар'єру на службі країни, і буде взірцевим лідером для чоловіків та жінок у розвідувальному співтоваристві", - відзначив Коутс.
Колишні і нинішні співробітники спецслужб до цього призначення поставилися позитивно: Магвайр, перш ніж зайнятися боротьбою з тероризмом, багато років служив у ВМС, його вважають серйозним керівником, який зможе гарантувати чесність і відвертість донесень розвідки.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що перша заступниця директора Національної розвідки США Сью Гордон пішла у відставку.