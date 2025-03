НАТО продлил мандат Столтенберга до 2020 года

"Считаю за честь и благодарен за то, что 29 стран-членов Альянса решили продолжить мой срок работы в должности Генерального секретаря НАТО до конца сентября 2020 года. С нетерпением жду продолжения совместной работы по укреплению Альянса и обеспечения безопасности наших граждан", - написал Й.Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек НАТО заявил об открытости для членства Украины

В свою очередь, 29 стран-членов НАТО выразили свою "полную уверенность" в таком назначении.

Й.Столтенберг сменил на посту Генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена 1 октября 2014 года.

Honoured and grateful that the 29 Allies have decided to extend my term as #NATO Secretary General until end of September 2020. Looking forward to continue working together to strengthen the Alliance and keep our citizens safe .

- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 декабря 2017