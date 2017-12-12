НАТО продлил мандат Столтенберга до 2020 года

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 6422 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100293 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102319 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102635 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116906 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103491 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105917 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112739 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117242 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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Актуальное
НАТО продлил мандат Столтенберга до 2020 года

НАТО продлил мандат Столтенберга до 2020 года

Киев  •  УНН

 • 11647 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. НАТО во вторник повторно продлил мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга до 2020 года. Об этом Генсек написал в своем Twitter, передает УНН.

"Считаю за честь и благодарен за то, что 29 стран-членов Альянса решили продолжить мой срок работы в должности Генерального секретаря НАТО до конца сентября 2020 года. С нетерпением жду продолжения совместной работы по укреплению Альянса и обеспечения безопасности наших граждан", - написал Й.Столтенберг.

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В свою очередь, 29 стран-членов НАТО выразили свою "полную уверенность" в таком назначении.

Й.Столтенберг сменил на посту Генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена 1 октября 2014 года.

Honoured and grateful that the 29 Allies have decided to extend my term as #NATO Secretary General until end of September 2020. Looking forward to continue working together to strengthen the Alliance and keep our citizens safe .

- Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 декабря 2017

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