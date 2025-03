НАТО продовжив мандат Столтенберга до 2020 року

“Вважаю за честь та вдячний за те, що 29 країн-членів Альянсу вирішили продовжити мій термін роботи на посаді Генерального секретаря НАТО до кінця вересня 2020 року. З нетерпінням чекаю на продовження спільної роботи для зміцнення Альянсу та підтримання безпеки наших громадян”, — написав Й.Столтенберг.

У свою чергу, 29 країн-членів НАТО висловили свою “повну впевненість” в такому призначенні.

Й.Столтенберг замінив на посаді Генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена 1 жовтня 2014 року.

