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НАТО продовжив мандат Столтенберга до 2020 року

НАТО продовжив мандат Столтенберга до 2020 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. НАТО у вівторок повторно продовжив мандат Генерального секретаря Йенса Столтенберга до 2020 року. Про це Генсек написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Вважаю за честь та вдячний за те, що 29 країн-членів Альянсу вирішили продовжити мій термін роботи на посаді Генерального секретаря НАТО до кінця вересня 2020 року. З нетерпінням чекаю на продовження спільної роботи для зміцнення Альянсу та підтримання безпеки наших громадян”, — написав Й.Столтенберг.

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У свою чергу, 29 країн-членів НАТО висловили свою “повну впевненість” в такому призначенні.

Й.Столтенберг замінив на посаді Генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена 1 жовтня 2014 року.

Honoured and grateful that the 29 Allies have decided to extend my term as #NATO Secretary General until end of September 2020. Looking forward to continue working together to strengthen the Alliance and keep our citizens safe.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 12 грудня 2017 р.

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