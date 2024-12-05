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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12940 просмотра

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НАПК начало проверку образа жизни и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура из-за исчезновения 2,6 млн грн из декларации. Проверка также касается незадекларированного совместного проживания с девушкой.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в рамках мониторинга образа жизни исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура проверит куда исчезли из его декларации 2,6 млн грн. Об этом УНН сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Контекст

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Позже УНН обнаружил, что в 2022 году Евгений Сокур задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. Нина Южанина направила соответствующую информацию в НАПК.

"В ответе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что "С целью установления соответствия уровня жизни Сокура Е.Р. имеющимся у него и членов его семьи имуществу и полученным ими доходам Национальное агентство в соответствии со ст. 514 Закона Украины „О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг образа жизни указанного субъекта декларирования. Предоставленная Вами информация будет учтена при проведении мониторинга образа жизни Сокура Е.Р.", - сообщила Нина Южанина УНН.

Добавим

Против Сокура также расследуется уголовное производство. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.

Интересно то, что Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики до сих пор никак не отреагировал на такую ситуацию с одним из руководителей налоговой. Не исключено, что отсутствие реакции связано с тем, что до назначения в ГНС Сокур был помощником главы этого комитета Даниила Гетманцева  и параллельно работал в юридической компании "Юримекс", которую связывают с Даниилом Гетманцевым. Поэтому нардеп, несмотря на то что публично декларирует нетерпимость к нарушениям законодательства налоговиками,  вероятно прикладывает максимум усилий, чтобы "отмазать"  своего ставленника, как называют Сокура в СМИ.

Напомним

В апреле 2022 года Сокур провалил отбор на должность главы департамента экономического анализа ГНС. Победительницей отбора 18 апреля 2022 года объявили Марину Баряхтар, которая, по данным СМИ, через три дня отказалась занять должность. То есть она фактически уступила место Сокуру, которого СМИ называют правой рукой Гетманцева в налоговой. Тогда молодому чиновнику эта должность была необходима как промежуточный этап к креслу и.о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины. Ведь всего через две недели - 7 мая он получил эту руководящую должность. Не исключено, что с Барахтяр существовала договоренность, потому что и она не покинула органы ГНС, заняв должность директора Департамента управления рисками. 

Как утверждают собеседники агентства из числа работников налоговой, после того, как Сокур получил руководящую должность, именно с его помощью Гетманцев начал контролировать кадровую политику государственного органа и назначать на должности лояльных людей. В частности, и.о. заместителя председателя ГНС лично ездит по регионам, чтобы назначить или уволить руководителей региональных налоговых. 

Кроме того, по данным СМИ, Сокур взял на себя ключевые прибыльные и одновременно коррумпированные направления работы налоговой. Речь идет в частности о лицензировании, назначении налоговых проверок, а также работе с налоговыми накладными и расчетами корректировки. 

Поэтому неудивительно, что Гетманцев, который публично декларирует нулевую терпимость к коррупции в налоговой и нарушениям, которые допускают ее должностные лица, похоже "закрывает глаза" на вероятные преступления своего ставленника. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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