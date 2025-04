В канун Нового года в Шотландии небо осветили 150 дронов

Праздничные мероприятия в этом году включали шоу дронов, движущихся со скоростью 25 миль в час на высоте до 150 м и формирующих изображения, включая фигуру скачущего оленя и флаг Шотландии.

Световые фигуры украшали ночное небо под новое стихотворение шотландской поэтессы Джеки Кей.

Первые две части шоу посвящены прошедшему году, но финал заглядывает в будущее, рассказывают организаторы.

Как сообщал УНН, первыми территориями, встречающими новый 2021 год, будут остров Рождества государства Кирибати, расположенного в центральной части Тихого океана.

A magnificent show featuring 150 drones flying across landmarks is marking Scotland's new year Hogmanay celebration pic.twitter.com/qPOLHlWdX9

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020