В канун Нового года в Шотландии небо осветили 150 дронов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Великолепное шоу с участием 150 дронов, летающих над достопримечательностями, порадовало жителей Шотландии во время празднования Хогманая — шотландского праздника последнего дня в году, передает УНН со ссылкой на BBC.
Праздничные мероприятия в этом году включали шоу дронов, движущихся со скоростью 25 миль в час на высоте до 150 м и формирующих изображения, включая фигуру скачущего оленя и флаг Шотландии.
Световые фигуры украшали ночное небо под новое стихотворение шотландской поэтессы Джеки Кей.
Первые две части шоу посвящены прошедшему году, но финал заглядывает в будущее, рассказывают организаторы.
Как сообщал УНН, первыми территориями, встречающими новый 2021 год, будут остров Рождества государства Кирибати, расположенного в центральной части Тихого океана.
A magnificent show featuring 150 drones flying across landmarks is marking Scotland's new year Hogmanay celebration pic.twitter.com/qPOLHlWdX9— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020