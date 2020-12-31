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Напередодні Нового року в Шотландії небо освітили 150 дронів

Київ • УНН

 • 16922 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Чудове шоу за участю 150 дронів, які літали над пам'ятками, порадувало жителів Шотландії під час святкування Хогманей - шотландського свята останнього дня в році, передає УНН з посиланням на BBC.

Напередодні Нового року в Шотландії небо освітили 150 дронів

Святкові заходи в цьому році включали шоу дронів, що рухаються зі швидкістю 25 миль на годину на висоті до 150 м і формують зображення, включаючи фігуру оленя, що танцює, і прапор Шотландії.

Світлові фігури прикрашали нічне небо під новий вірш шотландської поетеси Джекі Кей.

Перші дві частини шоу присвячені минулому року, але фінал заглядає у майбутнє, розповідають організатори.

Як повідомляв УНН, першими територіями, які зустрічаючими новий 2021 рік, будуть острів Різдва держави Кірібаті, розташованого в центральній частині Тихого океану.

A magnificent show featuring 150 drones flying across landmarks is marking Scotland 's new year Hogmanay celebration pic.twitter.com/qPOLHlWdX9

- Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 31, 2020

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