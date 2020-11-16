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НАБУ и САП из-за решения Конституционного суда закрывают 65 дел за ложь в декларациях

НАБУ и САП из-за решения Конституционного суда закрывают 65 дел за ложь в декларациях

Киев  •  УНН

 • 25789 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. После решения Конституционного Суда Украины прокурорами и детективами было решено закрыть 65 дел о недостоверном декларировании, которые были в производстве НАБУ. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

"По состоянию на 16 ноября 2020 года в производстве НАБУ находится 51 уголовное производство по ст. 366-1 УК Украины. В 3 уголовных производствах досудебное расследование остановлено. В течение 27 октября - 16 ноября в 65 уголовных производствах принято решение об их закрытии - 2 - прокурорами, в 63 - детективами НАБУ", - рассказала Постолюк.

Напомним, после решения Конституционного Суда от 27 октября, Антикоррупционный суд закрыл уже несколько дел о лжи в декларациях - в частности, в отношении бывшего гендиректора ГК "Укроборонпром" и председателя суда. Также ВАКС по этим причинам закрыл дело по обвинению бывшего нардепа Дмитрия Белоцерковца.

Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей. Позже к нему подали альтернативы, в том числе и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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