Після рішення КСУ Антикорупційний суд закрив ще дві справи про брехню в деклараціях

"У четвер, 12 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисників обвинувачених щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України. Кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області.

Як повідомляв УНН раніше, Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення колишнього народного депутата, а нині радника міського голови Києва Дмитра Білоцерківця у декларуванні недостовірної інформації за 2016 та 2017 роки на суму в 3,8 млн грн, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу.