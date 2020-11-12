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Після рішення КСУ Антикорупційний суд закрив ще дві справи про брехню в деклараціях

Після рішення КСУ Антикорупційний суд закрив ще дві справи про брехню в деклараціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Після рішення Конституційного суду від 27 жовтня, Антикорупційний суд закрив справи про брехню в деклараціях щодо колишнього гендиректора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу суду.

"У четвер, 12 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисників обвинувачених щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України. Кримінальні провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" та голову Дружківського міського суду Донецької області.

Як повідомляв УНН раніше, Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення колишнього народного депутата, а нині радника міського голови Києва Дмитра Білоцерківця у декларуванні недостовірної інформації за 2016 та 2017 роки на суму в 3,8 млн грн, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу.

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