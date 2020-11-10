Суд після рішення КСУ закрив справу радника Кличка за брехню у декларації
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення колишнього народного депутата, а нині радника міського голови Києва Дмитра Білоцерківця у декларуванні недостовірної інформації за 2016 та 2017 роки на суму в 3,8 млн грн, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
"Справу закрили сьогодні через визнання неконституційною статті 366-1", - сказала Чемерис.
Нагадаємо, у жовтні 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому народному депутату України Верховної Ради України VIIІ скликання, ексдиректору одного з департаментів Київської міської державної адміністрації, про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України).
У ВАКС вказали, що на момент ухвалення КСУ вказаного рішення у ВАКС перебувало 17 кримінальних проваджень за ст. 366-1 Кримінального Кодексу України.
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд закрив справу про обвинувачення одеського міського голови Геннадія Труханова у декларуванні недостовірної інформації за 2017 рік, на суму майже 16,3 млн гривень, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу.
Також Вищий антикорупційний суд закрив першу справу за недостовірне декларування, зважаючи на рішення Конституційного Суду щодо неконституційності відповідної статті Кримінального кодексу.
Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.
29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.
Також Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.