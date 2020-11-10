Суд после решения КСУ закрыл дело советника Кличко за ложь в декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд закрыл дело по обвинению бывшего народного депутата, а ныне советника городского головы Киева Дмитрия Белоцерковца в декларировании недостоверной информации за 2016 и 2017 годы на сумму в 3,8 млн грн, учитывая решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
"Дело закрыли сегодня из-за признания неконституционной статьи 366-1", - сказала Чемерис.
Напомним, в октябре 2019 года детективы Национального бюро по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату Украины Верховной Рады Украины VIIІ созыва, экс-директору одного из департаментов Киевской городской государственной администрации, о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления (ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).
В ВАКС указали, что на момент принятия КСУ указанного решения в ВАКС находилось 17 уголовных производств по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Высший антикоррупционный суд закрыл дело об обвинении одесского городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации за 2017 год на сумму почти 16,3 млн гривен, учитывая решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса.
Также Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование, учитывая решение Конституционного Суда о неконституционности соответствующей статьи Уголовного кодекса.
Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ. Также Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.