НАБУ і САП через рішення Конституційного суду закривають 65 справ за брехню у деклараціях

“Станом на 16 листопада 2020 року у провадженні НАБУ перебуває 51 кримінальне провадження за ст. 366-1 КК України. У 3 кримінальних провадженнях досудове розслідування зупинене. Протягом 27 жовтня — 16 листопада у 65 кримінальних провадженнях ухвалено рішення про їх закриття — 2 — прокурорами, у 63 — детективами НАБУ”, — розповіла Постолюк.

Нагадаємо, після рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, Антикорупційний суд закрив вже кілька справ про брехню в деклараціях - зокрема, щодо колишнього гендиректора ДК “Укроборонпром” та голови суду. Також ВАКС з цих причин закрив справу про обвинувачення колишнього нардепа Дмитра Білоцерківця.

Раніше Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів. Згодом до нього подали альтернативи, зокрема і голова Верховної Ради Дмитро Разумков.