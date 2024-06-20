На Закарпатье змея укусила туриста из Харькова, понадобилась помощь спасателей

На Закарпатье туриста укусила змея, спасатели доставили парня в больницу. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.

Детали.

Вчера в Карпатах, в районе подножия горы Плай, змея укусила 24-летнего туриста из Харькова. Друзья парня вызвали спасателей, которые по указанным координатам добирались до места происшествия из поселка Воловец на квадроцикле. За два часа пострадавшего доставили в Воловецкую больницу.

Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Его жизни уже ничего не угрожает.

Напомним

На территории Украины в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом, что на 60 обращений меньше, чем в 2022 году.



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