На Закарпатье змея укусила туриста из Харькова, понадобилась помощь спасателей
Киев • УНН
Вблизи горы Плай в Карпатах 24-летнего туриста укусила змея. Спасатели доставили пострадавшего в больницу, где он находится под наблюдением врачей.
На Закарпатье туриста укусила змея, спасатели доставили парня в больницу. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пишет УНН.
Детали.
Вчера в Карпатах, в районе подножия горы Плай, змея укусила 24-летнего туриста из Харькова. Друзья парня вызвали спасателей, которые по указанным координатам добирались до места происшествия из поселка Воловец на квадроцикле. За два часа пострадавшего доставили в Воловецкую больницу.
Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. Его жизни уже ничего не угрожает.
Напомним
На территории Украины в течение 2023 года было зарегистрировано 208 обращений за медицинской помощью из-за поражения змеиным ядом, что на 60 обращений меньше, чем в 2022 году.
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