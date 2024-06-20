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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4898 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Закарпатті змія вкусила туриста з Харкова, знадобилася допомога рятувальників

Київ • УНН

 • 12612 перегляди

Поблизу гори Плай у Карпатах 24-річного туриста вкусила змія. Рятувальники доставили потерпілого в лікарню, де він перебуває під наглядом лікарів.

На Закарпатті змія вкусила туриста з Харкова, знадобилася допомога рятувальників

На Закарпатті туриста вкусила змія, рятувальники доправили хлопця у лікарню. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.

Деталі.

Вчора Карпатах, в районі підніжжя гори Плай, змія вкусила 24-річного туриста за Харкова. Друзі хлопця викликали рятувальників, які за вказаними координатами добиралися до місця події з селища Воловець на квадроциклі. За дві години потерпілого доправили до Воловецької лікарні.

Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів. Його життю вже нічого не загрожує.

НагадаємоНа території України протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою, що на 60 звернень менше, ніж 2022 року. 

На Львівщині через укус змії чоловік потрапив до лікарні28.05.24, 12:50 • 28646 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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