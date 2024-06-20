На Закарпатті змія вкусила туриста з Харкова, знадобилася допомога рятувальників
Київ • УНН
Поблизу гори Плай у Карпатах 24-річного туриста вкусила змія. Рятувальники доставили потерпілого в лікарню, де він перебуває під наглядом лікарів.
На Закарпатті туриста вкусила змія, рятувальники доправили хлопця у лікарню. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, пише УНН.
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Вчора Карпатах, в районі підніжжя гори Плай, змія вкусила 24-річного туриста за Харкова. Друзі хлопця викликали рятувальників, які за вказаними координатами добиралися до місця події з селища Воловець на квадроциклі. За дві години потерпілого доправили до Воловецької лікарні.
Наразі чоловік перебуває під наглядом лікарів. Його життю вже нічого не загрожує.
НагадаємоНа території України протягом 2023 року було зареєстровано 208 звернень по медичну допомогу через ураження зміїною отрутою, що на 60 звернень менше, ніж 2022 року.
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