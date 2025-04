На востоке Китая обрушились три жилых дома, погибли четыре человека

Инцидент произошел утром в 8:00 по местному времени в городе Венчжоу, что в восточной провинции Чжэцзян.

Здания были четырехэтажными, но имели на крыше пристройки.

Под завалами оказалось девять жителей дома, и теперь известно, что 4 из них - погибли.

Причины обвала домов пока не называются, сейчас проводятся поисково-спасательные операции, в которых задействованы сотрудники полиции, пожарные и медики.

Как сообщал УНН, 24 ноября в результате обвала на электростанции в Китае погибло 67 человек .

#UPDATE At least nine people are trapped after four residential buildings collapsed in Wenzhou, E China's Zhejiang pic.twitter.com/RlpGYVSDKv

- CGTN (@CGTNOfficial) 2 февраля 2017 г.