На востоке Китая обрушились три жилых дома, погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В провинции Чжэцзян произошел обвал сразу трех пятиэтажных домов и под завалами оказались девять человек, из которых четверо погибли, передает УНН со ссылкой на CGTN.
Инцидент произошел утром в 8:00 по местному времени в городе Венчжоу, что в восточной провинции Чжэцзян.
Здания были четырехэтажными, но имели на крыше пристройки.
Под завалами оказалось девять жителей дома, и теперь известно, что 4 из них - погибли.
Причины обвала домов пока не называются, сейчас проводятся поисково-спасательные операции, в которых задействованы сотрудники полиции, пожарные и медики.
Как сообщал УНН, 24 ноября в результате обвала на электростанции в Китае погибло 67 человек .
#UPDATE At least nine people are trapped after four residential buildings collapsed in Wenzhou, E China's Zhejiang pic.twitter.com/RlpGYVSDKv- CGTN (@CGTNOfficial) 2 февраля 2017 г.