На сході Китаю обвалилися три житлові будинки, загинуло четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У провінції Чжецзян відбувся обвал відразу трьох пятиповерхових будинків і під завалами опинилося дев'ять осіб, з яких четверо загинуло, передає УНН з посилання на CGTN.
Інцидент стався вранці о 8 годині за місцевим часом в місті Венчжоу, що в східній провінції Чжецзян.
Будівлі були чотириповерховими, але мали на даху прибудову.
Під завалами опинилося девять жителів будинку, і наразі відомо, що 4 з них — загинули.
Причини обвалу будинків поки не називаються, наразі проводяться пошуково-рятувальні операції, в яких задіяні співробітники поліції, пожежники і медики.
Як повідомляв УНН, 24 листопада внаслідок обвалу на електростанції в Китаї загинуло 67 осіб.
#UPDATE At least nine people are trapped after four residential buildings collapsed in Wenzhou, E China’s Zhejiang pic.twitter.com/RlpGYVSDKv— CGTN (@CGTNOfficial) 2 февраля 2017 г.