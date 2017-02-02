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На сході Китаю обвалилися три житлові будинки, загинуло четверо осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. У провінції Чжецзян відбувся обвал відразу трьох пятиповерхових будинків і під завалами опинилося дев'ять осіб, з яких четверо загинуло, передає УНН з посилання на CGTN.

На сході Китаю обвалилися три житлові будинки, загинуло четверо осіб

Інцидент стався вранці о 8 годині за місцевим часом в місті Венчжоу, що в східній провінції Чжецзян.

Будівлі були чотириповерховими, але мали на даху прибудову.

Під завалами опинилося девять жителів будинку, і наразі відомо, що 4 з них — загинули.

Причини обвалу будинків поки не називаються, наразі проводяться пошуково-рятувальні операції, в яких задіяні співробітники поліції, пожежники і медики.

Як повідомляв УНН, 24 листопада внаслідок обвалу на електростанції в Китаї загинуло 67 осіб.

#UPDATE At least nine people are trapped after four residential buildings collapsed in Wenzhou, E China’s Zhejiang pic.twitter.com/RlpGYVSDKv

— CGTN (@CGTNOfficial) 2 февраля 2017 г.

 

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