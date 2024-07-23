Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, пять артиллерийских систем, станцию РЛС и три склада боеприпасов.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского, Орехово-Васильевки, Выемки и Переездного. Всего произошло восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клищеевки и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиново. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха при штурме наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

На Времовском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

«В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения», - указали в Генштабе.

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