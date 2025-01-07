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На Львовщине чиновники горсовета организовали систему "откатов" за поставку оргтехники

На Львовщине чиновники горсовета организовали систему "откатов" за поставку оргтехники

Киев  •  УНН

 • 6808 просмотра

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Заместитель городского головы и начальница отдела горсовета на Львовщине организовали коррупционную схему. Они требовали 7% "отката" от предпринимателей за договоры на поставку оргтехники.

На Львовщине правоохранители задержали должностных лиц, занимавшихся коррупционной схеме "откатов" за поставку оргтехники. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали 

Сообщается, что заместитель городского головы организовал коррупционную схему. Его сообщником была начальница отдела одного из горсоветов области, которая отвечала за получение средств от предпринимателей.

Подозреваемые за заключение договоров с государственным органом должностные лица требовали от предпринимателей 7% "отката" от суммы договора на поставку оргтехники. 

Обоих фигурантов правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения ими очередного "транша",

- говорится в сообщении.

Напомним 

На Закарпатье правоохранители задержали пограничника во время получения взятки. Мужчина за деньги в размере от 2 до 5 тысяч долларов помогал переправщикам военнообязанных предоставляя им информацию о движении пограничных нарядов и нахождения средств видеонаблюдения на участке своего подразделения.

Алина Волянская

Алина Волянская

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