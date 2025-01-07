На Львівщині посадовці міськради організували систему "відкатів" за поставку оргтехніки
Київ • УНН
Заступник міського голови та начальниця відділу міськради на Львівщині організували корупційну схему. Вони вимагали 7% "відкату" від підприємців за договори на постачання оргтехніки.
На Львівщині правоохоронці затримали посадовців, що займалися корупційною схемою "відкатів" за поставку оргтехніки. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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Повідомляється, що заступник міського голови організував корупційну схему. Його спільником була начальниця відділу однієї з міськрад області, яка відповідала за отримання коштів від підприємців.
Підозрювані за укладення договорів з державним органом посадовці вимагали від підприємців 7 % "відкату" від суми договору на постачання оргтехніки.
Обох фігурантів правоохоронці затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання ними чергового "траншу",
Нагадаємо
На Закарпатті правоохоронці затримали прикордонника під час отримання хабаря. Чоловік за гроші у розмірі від 2 до 5 тисяч доларів допомагав переправникам військовозобов’язаних надаючи їм інформацію щодо руху прикордонних нарядів та знаходження засобів відеоспостереження на ділянці свого підрозділу.