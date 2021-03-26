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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 28616 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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На коронавирусную инфекцию в мире заболело уже более 125, 4 млн человек

На коронавирусную инфекцию в мире заболело уже более 125, 4 млн человек

Киев  •  УНН

 • 19942 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире на COVID-19 заболело уже более 125,4 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 125 421 349 человек, из них выздоровели 71 054 952 человек. Количество умерших возросло до 2 754 460.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 076 486), Бразилия (12 320 169), Индия (11 787 534), Франция (4 484 659), Россия (4 442 492), Великобритания (4 332 922), Италия (3 464 543) и Испания (3 247 738).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (546 507), Бразилии (303 462) и Мексике (200 211).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 646 775.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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