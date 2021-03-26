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На коронавірусну інфекцію у світі захворіло вже понад 125, 4 млн осіб

Київ • УНН

 • 19946 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Станом на ранок п'ятниці у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло вже понад 125,4 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 125 421 349 людей, з них одужало 71 054 952 осіб. Кількість померлих зросла до 2 754 460.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 076 486), Бразилія (12 320 169), Індія (11 787 534), Франція (4 484 659), Росія (4 442 492), Велика Британія (4 332 922), Італія (3 464 543) та Іспанія (3 247 738).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (546 507), Бразилії (303 462) та Мексиці (200 211).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 646 775.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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