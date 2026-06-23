На фронте зафиксировано 96 атак, самые тяжелые бои на Покровском и Константиновском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 96 боевых столкновений. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Враг также осуществляет артиллерийские обстрелы приграничных районов Сумской и Черниговской областей, сообщают в Генштабе ВСУ. Об этом сообщает Генштаб Украины, пишет УНН.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Нескучное, Сопич, Потаповка, Горки, Рогозное, Прогресс, Волфино, Казачье, Марчишина Буда, Уланово, Яструбщина; на Черниговщине – Каменская Слобода, Клюсы, Богданово - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боестолкновений с противником, враг осуществил 32 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики восемь раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Лиман, Избицкое, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка и в направлении Казачьей Лопани. Четыре боя продолжаются и в эти минуты.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал позиции Сил обороны в направлении Шийковки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили девять попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Дробышево, Лимана, еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили двенадцать попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Рай-Александровка. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Малиновка.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали двенадцать атак. Десять штурмов успешно остановлены вблизи населенных пунктов Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Русиного Яра, две атаки до сих пор продолжаются.

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На Покровском направлении с начала суток оккупанты 25 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Двадцать две атаки отбиты в районах населенных пунктов Дорожнее, Родинское, Новоалександровка, Сергеевка, Котлино, Муравка и в сторону населенных пунктов Вольное, Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Никаноровка, Доброполье, Новый Донбасс, Анновка, Филип. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Александрограда.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили тринадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Гуляйполе, Железнодорожное, Оленоконстантиновка, Чаривное и в сторону Доброполья, Косовцево, Заречного, Староукраинки, Даниловки, Горького. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях попыток врага продвинуться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано.

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