На фронте за сегодня уже 138 боев: горячее всего - на курщине и Покровском направлении

138 боев произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего - на курщине, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в сводке на 16 часов 18 декабря, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 138. Горячее всего сейчас на курщине, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, такие как Семеновка, Янжуловка, Турья, Грабовское, Большая Писаревка и Пономаренки; из РСЗО захватчик бил по Краснополью; неуправляемыми авиаракетами - по Александровке.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении продолжается вражеская атака на позиции наших подразделений в районе Волчанска. Противник нанес авиационные удары по Волчанским Хуторам и Удах.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой. Два боестолкновения еще продолжаются. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 11 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполовки и Тернов. Шесть боестолкновений завершилось, еще пять - продолжаются.

Три атаки вражеских войск отбили украинские защитники на Сиверском направлении, сейчас идет бой вблизи Верхнекаменского.

Трижды противник пытался продвигаться в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Белой Горы, бои продолжаются.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг пытается вклиниться в нашу оборону в районе Торецка, Дилиевки и Щербиновки, продолжается восемь боестолкновений.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Лисовки, Даченского, Зеленого, Нововасильевки, Чумацкого и Новооленевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 19 атак противника, восемь боестолкновений - еще продолжается.

На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово и Дачное. Девять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты.

На Времовском направлении состоялось 15 вражеских атак неподалеку Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого. Шесть боестолкновений продолжаются.

Враг проводил наступательные действия в районах Новоандреевки на Ореховском направлении, атака отбита украинскими подразделениями.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. С начала суток российские самолеты нанесли 14 ударов (17 КАБ) по собственной территории. Украинские воины за сегодня отбили 36 вражеских атак, бои продолжаются", - сообщили в Генштабе.

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