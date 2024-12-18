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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты усилили давление на ряде направлений: что происходит на фронте

Оккупанты усилили давление на ряде направлений: что происходит на фронте

Киев  •  УНН

 • 10270 просмотра

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Российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях и значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях и значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали

"Враг сосредоточивает свои основные усилия и усложняет ситуацию на Покровском, Кураховском направлениях, также, оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. За прошедшие сутки произошло 135 боестолкновений с врагом. Больше всего штурмов проведено на Лиманском, Северском, Покровском, Кураховском и Времовском направлении. Уже за эти сутки на утро было 17 боестолкновений с противником, он нанес более 350 обстрелов по позициям наших войск, используя различные типы вооружения", - отметил спикер ОСГВ "Хортица".

Волошин сообщил, что ситуация остается напряженной, однако контролируемой Силами обороны. 

199 боевых столкновений: где оккупанты активнее всего атаковали18 дек. 2024, 06:19 • 13087 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Война
kramatorskКраматорск