На фронте уменьшилось количество боев: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

На фронте за минувшие сутки произошло 80 боевых столкновений. При этом, накануне - 03 февраля боев было 94. Самые горячие направления: Покровское, Торецкое и Курская область РФ. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального Штаба ВСУ от 04 февраля.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22.00 04.02.2025 на российско-украинском фронте зафиксировали 80 боевых столкновений.

Самой горячей была ситуация на Покровском, Торецком направлениях и на Курщине - говорится в заметке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что противник в целом нанес один ракетный (одна ракета), 66 авиационных ударов, сбросив 108 КАБ, и совершил более 4100 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг атаковал неподалеку Волчанска, нанес авиаудар по Казачьей Лопани.

На Купянском направлении враг в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Загрызово, Петропавловки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг дважды атаковал в районах Ямполовки и Дибровы. Наши воины остановили все атаки захватчиков.

На Краматорском направлении наши защитники отбили шесть атак противника в районах Часового Яра, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг провел 10 наступательных действий на позиции наших войск в районах Торецка и Щербиновки. Авиация противника нанесла удар по Константиновке.

С начала суток враг 32 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Наши подразделения отбили 28 атак, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 146 человек убитыми и ранеными, к тому же уничтожено 12 автомобилей, 2 мотоцикла, два средства спутниковой связи и две антенны связи; также наши защитники повредили автомобиль и две артиллерийские системы врага - отчитывается Генеральный штаб ВСУ.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районе Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении три атаки захватчиков отражены украинскими защитниками вблизи Новоселки. Также враг нанес авиационные удары по Гуляйполю и Новополю.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

На Курском направлении украинские защитники отбили 11 вражеских атак. Кроме того, враг нанес 46 авиационных ударов, сбросив 67 КАБов, шесть раз применял неуправляемые авиационные ракеты, совершил 365 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

Напомним

Президент Украины раскрыл потери обеих сторон в войне. По его словам, рф потеряла около 350 тысяч военных, а Украина - 45 100 защитников.

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