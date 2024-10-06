На фронте произошло 99 боестолкновений: горячее всего на Покровском, Лиманском и Кураховском направлениях - Генштаб

В течение воскресенья, 6 октября, на фронте произошло 99 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками, самая горячая ситуация - на Покровском, Лиманском, торецком и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 06.10.2024, передает УНН.

С начала суток произошло 99 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных (7 ракет), 72 авиационных ударов (в частности, задействовал 94 КАБ) и 653 удара дронами-камикадзе, совершил 3417 обстрелов позиций наших войск, - говорится в сообщении.

Детали

Вблизи Старицы и Волчанска на Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений. Ориентировочные потери врага на направлении составили 58 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено 14 артсистем, 33 БпЛА, десять единиц автомобильной и три единицы специальной техники,

Одиннадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении вблизи Кучеровки, Кругляковки, Вишневого и Новоосинового. В настоящее время боестолкновения продолжаются в трех локациях.

Позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Невского, Новосадового, Заречного, Торского, Грековки, Григорьевки и Дибровы за прошедший день на Лиманском направлении 18 раз штурмовали российские войска. До сих пор продолжаются три атаки врага.

На Северском направлении наши войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки.

Вблизи Часового Яра, Ступочек и Белой Горы неудачей завершились девять попыток захватчиков продвинуться вперед на Краматорском направлении.

Активно действовала вражеская штурмовая и бомбардировочная авиация. На Торецком направлении оккупанты за сегодня 17 раз штурмовали в районах Торецка и Щербиновки.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 19 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Мирнограда, Лисовки, Крутого Яра, Новотроицкого, Луча, Петровки и Селидово. Девять боестолкновений на направлении еще продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 126 и ранили 157 оккупантов. Уничтожены три танка, три боевые бронированные машины, три пушки, три командно-наблюдательных пункта, два БПЛА и десять автомобилей. Также повреждены два танка, четыре боевые бронированные машины, семь вражеских авто и пять артиллерийских систем захватчиков.

На это время суток на Кураховском направлении насчитывается 17 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новоселидовка, Горняк, Цукурино, Острое, Георгиевка, Желанное Второе, Александровка и Константиновка, в настоящее время идет семь боев.

Продолжается бой вблизи Богоявленки на Времовском направлении, всего до сих пор, применяя штурмовую авиацию, агрессор семь раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Ясной Поляны и Золотой Нивы.

На Приднепровском направлении отражено шесть вражеских атак, противник успеха не имел.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области. Всего за сегодня враг нанес по Курщине 15 авиаударов, применив 21 управляемую авиабомбу, - отмечают в Генштабе.



На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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