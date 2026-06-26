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На фронте произошло 63 атаки, самые ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 994 просмотра

За сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

На фронте произошло 63 атаки, самые ожесточенные бои продолжаются на нескольких направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 63 боевых столкновения. Наиболее интенсивные бои продолжаются на ряде направлений, в частности Покровском, Гуляйпольском и Константиновском, где противник не оставляет попыток штурмов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Коренек, Рогозное, Толстодубово, Волфино, Будки. Авиаударам подверглись Толстодубово и Лужки. Также враг нанес ракетные удары по Мирнограду и Кременчугу

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло восемь боестолкновений с противником, три боестолкновения продолжаются. В то же время враг совершил 33 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении попыток врага продвинуться не зафиксировано.

На Купянском направлении сегодня враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Колесниковка, Новоплатоновка и в направлении Богуславки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали семь попыток захватчиков продвинуться в районах Ставков, Дробышево, Лимана, Озерного.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Резниковка, Рай-Александровка. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвинуться в направлении населенного пункта Николаевка.

На Константиновском направлении наши защитники отбивали восемь атак. Шесть штурмов отбито вблизи населенных пунктов Плещеевка, Ильиновка и в направлении Константиновки, две атаки до сих пор продолжаются.

ВСУ за сутки ликвидировали 1310 оккупантов и уничтожили 68 артсистем - Генштаб26.06.26, 07:25 • 27890 просмотров

На Покровском направлении с начала суток оккупанты четырнадцать раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций. Тринадцать атак отбито в районах населенных пунктов Родинское, Сергеевка, Удачное, Софиевка и в сторону населенных пунктов Вольное, Новый Донбасс, Белицкое, Новониколаевка. Одна атака продолжается.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отбили четырнадцать вражеских атак в районах населенных пунктов Рыбное, Воздвижевка, Гуляйпольское, Святопетровка, Чаривное и в сторону Доброполья, Цветкового. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении враг один раз штурмовал позиции наших защитников в районе Луговского.

На Приднепровском направлении попыток врага продвинуться не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвинуться не зафиксировано.

рф сосредоточила на территории Украины более 721 тыс. солдат - Сырский26.06.26, 16:57 • 1150 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине