На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений на фронте. В общем, враг нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил Генеральный штаб в утренней сводке, передает УНН.

Детали

На Купянскомнаправлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 4 атаки врага в районе населенных пунктов Ивановское, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Невельское Донецкой области.

На Новопавловскомнаправлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, где противник, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил безуспешную атаку позиций наших войск.

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