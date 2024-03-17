На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Об этом сообщил в утренней сводке Генеральный штаб, передает УНН.

Детали

На Северском и Слобожанском направлениях в районах населенных пунктов Старая Гута и Бруски Сумской области, нашими защитниками остановлено 2 попытки проникновения ДРГ противника.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Часового Яра Донецкой области.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и восточнее Водяного Донецкой области, где враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховскомнаправлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Еще плюс 1160 оккупантов и 11 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага