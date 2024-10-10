На фронте произошло 114 боестолкновений: горячее всего на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

С начала суток, 10 октября, на российско-украинском фронте произошло 114 боевых столкновений: наиболее активно враг атакует на Лиманском, Кураховском и Покровском направлениях. Об этом сообщает Генштаб в сводке по состоянию на 22.00 10.10.2024, пишет УНН.

За сегодня противник нанес по территории Украины четыре ракетных удара (15 ракет), 45 авиационных ударов (75 КАБ), использовал для поражения 635 дронов-камикадзе. Осуществил более 3400 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, - говорится в сообщении.

Детали

На Харьковском направлении враг четыре раза атаковал неподалеку Волчанска и Тихого. По имеющейся информации, сегодня потери противника на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БПЛА и четыре автомобиля. Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

На Купянском направлении враг в течение дня 12 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Синьковки, Лозовой, Колесниковки и Степной Новоселовки. Семь атак противника отражены Силами обороны. Бои продолжаются в пяти локациях.

На Лиманском направлении враг атаковал 30 раз в районах Дружелюбовки, Грековки, Площанки, Невского, Макеевки, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. До сих пор идет четыре боестолкновения, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении враг четыре раза в течение дня безуспешно пытался прорвать нашу оборону вблизи Верхнекаменского.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в семь боевых столкновений. Шесть атак вблизи Орехово-Васильевки, Часового Яра и Ступочек остановлены, в настоящее время идет бой в районе Часового Яра.

На Торецком направлении наши войска отражали семь атак противника вблизи Торецка и Щербиновки. Четыре атаки остановлены украинскими воинами, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Враг 18 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Луч, Лысовка, Миролюбовка и Калиново 17 раз получили жесткий отпор от наших защитников. [Одна атака продолжается.

Противник несет значительные потери - по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 250 оккупантов, 103 из них - безвозвратно. Уничтожено 12 артсистем, две единицы РСЗО «Град», четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей, также повреждены РСЗО, шесть ББМ и пять единиц автомобильной техники оккупантов.

На Кураховском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Кременной Балки, Цукурино, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Антоновки, где украинские защитники отбили 13 атак, два боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили девять атак противника, оккупанты пытаются продвинуться в направлении Богоявленки.

Оккупанты, без успеха, дважды попытались атаковать наши позиции на Ореховском направлении вблизи Малой Токмачки и Роботино. Получили достойный отпор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Четыре неудачные попытки штурмов осуществлены агрессором в течение дня.

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