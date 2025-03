В Черкасской области автомобиль посла Канады застрял в грязи

"Черкасская область известна своим черноземом. В сочетании с глиной, скользкий после дождей, он может стать проблемой для неопытных водителей на грунтовых дорогах (вроде меня)", - написал Ващук.

Он рассказал, что выбраться из "ловушки" ему помог Руслан из села Буда, который вытолкнул машину.

"#Все хорошо, что хорошо заканчивается", - подытожил посол.

Напомним, посол США Йованович 20 мая завершит работу в Украине.

Как сообщал УНН, в Украине сменится посол Великобритании.

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY

- Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 6 мая 2019