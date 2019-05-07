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На Черкащині автівка посла Канади застрягла у багнюці

На Черкащині автівка посла Канади застрягла у багнюці

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. У Черкаській області машина посла Канади Романа Ващука затрягла на бездоріжжі у багнюці. Про це посол розповів у Twitter, передає УНН.

"Черкаська область відома своїм чорноземом. В поєднанні з глиною, слизький після дощів, він може стати проблемою для недосвідчених водіїв на ґрунтових дорогах (на кшталт мене)", - написав Ващук.

Він розповів, що вибратись з "пастки" йому допоміг Руслан з села Буда, який виштовхнув машину.

"#Усе добре, що добрий кінець має", - підсумував посол.

Нагадаємо, посол США Йованович 20 травня завершить роботу в Україні.

Як повідомляв УНН, в Україні зміниться посол Великої Британії.

#Cherkasy region is known for its rich black earth. Combined with clay and slicked up by rain, it can pose a challenge for inexperienced dirt road drivers (ie me). Thanks to Ruslan from the village of Buda who pushed and manoeuvred us out of our rut! #AllsWellThatEndsWell pic.twitter.com/ze0DvjQrgY

— Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 6 травня 2019 р.

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