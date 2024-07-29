Британская компания Zapp EV расширяться по всему миру, начав с Индии. Компания, представила свои планы относительно Индии, учитывая, что самая густонаселенная страна мира имеет потенциал продажи миллионов двухколесных автомобилей ежегодно.

Пишет УНН со ссылкой на TechCrunch.

Детали

Zapp Electric Vehicles хочет превратить свой лондонский бренд электрических двухколесных автомобилей в глобальную компанию по производству электромобилей. И Индия станет одной из его платформ для запуска.

По данным TechCrunch, Zapp EV выпустит свой первый продукт - городской электрический двухколесный автомобиль под названием i300 - в Великобритании уже в следующем месяце, а затем в Таиланде. Сейчас компания добавляет в свои планы Индию, - огромный рынок, который станет настоящей проверкой ее международной глобальной стратегии расширения. Об этом в в интервью, сказал основатель и генеральный директор Zapp Свин Чацуван.

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Zapp назначил индийского производителя электрических двухколесных автомобилей Bounce Electric 1 своим контрактным производителем для производства и продажи i300 на местном уровне в стране. Продажи начнутся в 2025 году. Британская компания стремится иметь минимальную мощность в 5000 единиц в год в Индии в рамках своей глобальной цели в 25 000 единиц к 2026 году.

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Из 17 миллионов двухколесных автомобилей, проданных в Индии в прошлом году, 2,8 миллиона были высокоскоростными транспортными средствами, и 36% этих высокоскоростных транспортных средств были тяжелыми крейсерскими мотоциклами от бренда Royal Enfield, базирующегося в Ченнаи. Zapp хочет повторить успех Royal Enfield своей проходной моделью, которая была впервые представлена в 2018 году.

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