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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мининфраструктуры запускает пилотный проект по обучению водительниц автобусов

Мининфраструктуры запускает пилотный проект по обучению водительниц автобусов

Киев  •  УНН

24 июля 2024, 13:30  •  6647 просмотра

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В Украине стартует пилотный проект по обучению женщин вождению автобусов для преодоления кадрового дефицита. Инициатива направлена на создание новых вакансий и внедрение стандартов гендерного равенства в транспортной отрасли.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с ООН Женщины инициирует пилотный проект, направленный на обучение женщин вождению автобусов. Об этом сообщили в Мининфраструктуры, пишет УНН.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины вместе с ООН Женщины в Украине договорились о запуске пилотного проекта, целью которого является обучение женщин-водителей для работы в сфере городских пассажирских перевозок автобусами.

Этот проект, который финансируется при поддержке Швеции, разработан для ответа на кадровый дефицит в этой области, усиленный полномасштабным вторжением.

Цель пилотного проекта - обеспечить переподготовку и переквалификацию женщин-водителей в сфере городского и муниципального транспорта, а именно автобусов. Это первая инициатива Министерства направлена как на преодоление дефицита кадров, так и для преодоления стереотипов и предубеждений относительно профессий. По последним данным, дефицит водителей автобусов в регионах составляет около 30%, а это около шести тысяч сотрудников. Благодарен нашим партнерам из ООН Женщины за поддержку этой идеи и готовность вместе реализовать этот амбициозный проект

- отметил заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Основные цели инициативы включают:

  • создание новых вакансий и развитие профессиональных навыков женщин в секторе общественного транспорта, согласно требованиям транспортной реформы в Украине и стандартам ЕС;
  • увеличение возможностей для трудоустройства женщин в области пассажирских перевозок;
  •  внедрение стандартов обеспечения гендерного равенства на коммунальных предприятиях в сфере пассажирского транспорта.

Этот проект очень важен для поддержки женщин, которые заинтересованы в выходе на рынок труда. Он даст им новые навыки и доступ к работе водительницами автобусов. Для ООН Женщины также очень важно, что в этом проекте вовлечены работодатели, вместе с которыми мы работаем над обеспечением полного равенства на рабочем месте и устранением дискриминации

 - подчеркнула Представительница ООН Женщины в Украине Сабин Фрейзер.

Проект также предусматривает обучение женщин для получения квалификационной карточки водителя (код 95), которая является официальным документом, удостоверяющим соответствие профессиональных навыков водителей автобусов европейским стандартам.

Кроме этого, в рамках пилотных коммунальных предприятий проведут серию образовательных мероприятий для внедрения стандартов, гарантирующих соблюдение прав женщин на рабочем месте, а также для мониторинга соблюдения этих прав.

По результатам мониторинга будут изложены рекомендации и разработан план их воплощения для обеспечения равных прав женщин в транспортной отрасли.

Напомним

В Киевский метрополитен поступило 450 заявок на работу, из которых большинство составляют женщины. Сейчас одна женщина учится на машиниста поезда и планирует начать работу уже в конце этого года, ведь обучение тяжелое и длится около 10 месяцев.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Обществополитика
kievskii-metropolitenКиевский метрополитен
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
shvetsiyaШвеция
ukrainaУкраина
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