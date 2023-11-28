Молдова лишила гражданства пророссийского лидера Александра Калинина

Президент Молдовы Майя Санду приняла решение лишить гражданства Александра Калинина - лидера пророссийской Партии регионов и Конгресса молдавских диаспор в России. Основанием для этого стала вербовка в вооруженные силы иностранного государства, что противоречит закону о гражданстве Молдовы. Соответствующий указ появился на сайте главы молдавского государства во вторник, передает УНН.

Александр Калинин стал председателем Партии регионов в 2016 году и собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах 2020 года года, однако впоследствии отказался от этого.

Калинин проявляет открытую поддержку вторжению России в Украину, что видно на его фотографиях и видео в соцсетях, где он появляется в военной форме с символикой Z, которая запрещена в Молдове из-за использования российской армией в войне на территории Украины.

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Также Калинин организовывает акции в поддержку российских солдат, собирая обувь и теплую одежду для них и распространяя ее в оккупированных населенных пунктах Луганской области.

Европейский Союз и Канада внесли Калинина в санкционные списки из-за попыток дестабилизировать ситуацию в Молдове.