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Миссия Молдовы при ЕС: в согласованной декларации саммита ВП признано евростремления ассоциированных партнеров

Миссия Молдовы при ЕС: в согласованной декларации саммита ВП признано евростремления ассоциированных партнеров

Киев  •  УНН

 • 11684 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В согласованной итоговой декларации саммита Восточного партнерства признано европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров. Об этом говорится в сообщении миссии Молдовы при ЕС в Twitter, передает УНН.

"Саммит Восточного партнерства согласовал декларацию. Признано европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров. В документе, в частности, говорится о том, что настало время для совместных переговоров между ЕС и Молдовой, Грузией и Украиной по реформированию ассоциации. Саммит - это успех!", - говорится в сообщении.

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Ранее журналист Р.Йозвяк сообщил, что Украина согласится на декларацию саммита ВП в обмен на несколько вещей.

#EaPSummit agreed on Declaration. European aspirations and European choice of associated partners acknowledged. Document says inter alia that time has come for joint talks between EU and Moldova, Georgia, Ukraine on association reforms. Summit is a success! pic.twitter.com/qXdtgHuFSH

- MD Mission to EU (@MDmissionEU) 24 ноября 2017

Украинские Национальные Новости

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