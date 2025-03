Миссия Молдовы при ЕС: в согласованной декларации саммита ВП признано евростремления ассоциированных партнеров

"Саммит Восточного партнерства согласовал декларацию. Признано европейские стремления и европейский выбор ассоциированных партнеров. В документе, в частности, говорится о том, что настало время для совместных переговоров между ЕС и Молдовой, Грузией и Украиной по реформированию ассоциации. Саммит - это успех!", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Еврокомиссии заявил, что тема саммита Восточного партнерства не в присоединении к ЕС

Ранее журналист Р.Йозвяк сообщил, что Украина согласится на декларацию саммита ВП в обмен на несколько вещей.

#EaPSummit agreed on Declaration. European aspirations and European choice of associated partners acknowledged. Document says inter alia that time has come for joint talks between EU and Moldova, Georgia, Ukraine on association reforms. Summit is a success! pic.twitter.com/qXdtgHuFSH

- MD Mission to EU (@MDmissionEU) 24 ноября 2017