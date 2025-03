Місія Молдови при ЄС: в узгодженій декларації саміту СхП визнано європрагнення асоційованих партнерів

"Саміт Східного партнерства погодив декларацію. Визнано європейські прагнення та європейський вибір асоційованих партнерів. У документі, зокрема, йдеться про те, що настав час для спільних переговорів між ЄС і Молдовою, Грузією та Україною щодо реформування асоціації. Саміт - це успіх!", - йдеться у повідомленні.

Раніше журналіст Р.Йозвяк повідомив, що Україна погодиться на декларацію саміту СхП в обмін на декілька речей.

#EaPSummit agreed on Declaration. European aspirations and European choice of associated partners acknowledged. Document says inter alia that time has come for joint talks between EU and Moldova, Georgia, Ukraine on association reforms. Summit is a success! pic.twitter.com/qXdtgHuFSH

— MD Mission to EU (@MDmissionEU) 24 листопада 2017 р.