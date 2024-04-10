Мирный саммит по Украине состоится в Швейцарии 15-16 июня

Швейцария проведет двухдневную мирную конференцию высокого уровня по Украине 15 и 16 июня. россия дала понять, что не будет участвовать в этой инициативе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Федеральный совет страны, передает УНН.

Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для запуска мирного процесса - говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Конференция состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден, что вблизи города Люцерн. Как отмечается в заявлении, ее целью станет "создание рамок, способствующих достижению всеобъемлющего и прочного мира в Украине, а также "конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе".

Также сообщается, что российские официальные лица заявили, что не будут участвовать в переговорах в Швейцарии, стране, которая, по их мнению, отказалась от нейтралитета в войне.

Швейцарские власти пока не раскрывают полного списка участников саммита.

Напомним

В январе власти Швейцарии заявили, что примут у себя мирный саммит по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского. С тех пор Швейцария провела переговоры с ЕС, странами-членами G7 и такими странами, как Китай и Индия, чтобы заручиться их поддержкой.

Джо Байден должен посетить мирную конференцию в Швейцарии