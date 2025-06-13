МИД прокомментировало удары Израиля по Ирану и напомнило, что последний поддерживает россию в войне против Украины

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке из-за ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Там также напомнили, что Иран поддерживает россию в ее агрессивной войне против Украины, пишет УНН со ссылкой на заявление МИД.

Детали

В Украине с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке в связи с нанесением Израилем этой ночью ударов по объектам на территории Ирана. Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках - говорится в сообщении МИД.

В министерстве отметили, что важно избежать дальнейшей дестабилизации региона и предотвратить гражданские жертвы. Также МИД напомнило, что Иран поддерживает россию в ее захватнической войне против Украины и посылает государству-агрессору оружие для убийства украинцев.

Попутно напоминаем, что иранский режим поддерживает россию в ее незаконной захватнической войне против Украины и предоставляет Москве оружие для убийства украинцев. Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами - отметили в МИД.

Также в МИД выразили убеждение, что восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам как самого региона, так и всего международного сообщества.

Безопасность в Европе и на Ближнем Востоке непосредственно связаны - отметили в министерстве.

В МИД подчеркнули необходимость сдерживания режимов россии, Ирана и Северной Кореи.

В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — россии, Ирана и Северной Кореи - заявили в ведомстве.

Дополнение

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного ударами Израиля по ядерным объектам Ирана, МИД посоветовал украинцам воздержаться от поездок в ряд стран Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге заявил, что важно предотвратить дестабилизацию и снизить напряженность на Ближнем Востоке, ведь конфликт несет угрозу глобальной безопасности.