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МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
09:49 • 13186 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
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МЗС прокоментувало удари Ізраїля по Ірану і нагадало, що останній підтримує росію у війні проти України

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

В МЗС України закликали світ до стримування Ірану, росії та КНДР, наголосивши, що Іран підтримує агресію рф проти України. Безпека в Європі та на Близькому Сході пов'язані.

МЗС прокоментувало удари Ізраїля по Ірану і нагадало, що останній підтримує росію у війні проти України

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння з приводу безпекової ситуації на Близькому Сході через удари Ізраїля по ядерних об’єктах Ірану. Там також нагадали, що Іран підтримує росію у її агресивній війні проти України, пише УНН з посиланням на заяву МЗС.

Деталі

В Україні з тривогою стежать за розвитком подій на Близькому Сході у зв’язку із нанесенням Ізраїлем цієї ночі ударів по об’єктах на території Ірану. Усвідомлюючи ризики подальшої дестабілізації всього регіону, констатуємо, що продовження бойових дій може мати негативні наслідки для міжнародної безпеки та глобальної фінансової стабільності, особливо на нафтових ринках 

- йдеться у повідомленні МЗС.

У міністерстві зазначили, що важливо уникнути подальшої дестабілізації регіону та запобігти цивільним жертвам. Також МЗС нагадало, що Іран підтримує росію у її загарбницькій війні проти України та надсилає державі-агресору зброю для вбивства українців.

Принагідно нагадуємо, що іранський режим підтримує росію в її незаконній загарбницькій війні проти України та надає Москві зброю для вбивства українців. Іран є джерелом багатьох проблем на Близькому Сході та за його межами

- зазначили в МЗС.

Також в МЗС виловили переконання, що відновлення миру та стабільності на Близькому Сході відповідатиме інтересам як самого регіону, так і всієї міжнародної спільноти.

Безпека в Європі та на Близькому Сході є безпосередньо пов'язаними - зазначили у міністерстві.

У МЗС наголосили на необхідності стримування режимів росії, Ірану та Північної Кореї.

У цьому контексті закликаємо міжнародну спільноту до спільних та рішучих дій задля подолання сучасних безпекових загроз та скоординованого стримування групи агресивних режимів — росії, Ірану та Північної Кореї

- заявили у відомстві.

Доповнення

Через загострення ситуації на Близькому Сході, спричинене ударами Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, МЗС порадило українцям утриматися від поїздок до низки країн Близького Сходу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі заявив, що важливо запобігти дестабілізації та знизити напруженість на Близькому Сході, адже конфлікт несе загрозу глобальній безпеці.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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