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Мэй настаивает на введении санкции против России из-за ее агрессию на Азове

Мэй настаивает на введении санкции против России из-за ее агрессию на Азове

Киев  •  УНН

 • 10720 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лондон будет настаивать на введении дополнительных санкций против России из-за ее агрессии в Керченском проливе. Об этом по прибытии на саммит G20 в Аргентине заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает издание Reuters.

“Мы всегда активно выступали в ЕС за санкции в отношении России в связи с ее поведением... Мы продолжим настаивать на тех санкциях против России, которые считаем необходимыми”, — приводит слова Мэй международное издание.

Премьер-министр Великобритании акцентировала внимание на том, что в связи с ситуацией на Керченском проливе необходимо “освободить корабли и моряков и способствовать деэскалации ситуации”.

Напомним, США призывают европейских союзников обдумать введение дополнительных санкций против России из-за ситуации в Украине.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 моряков — трех раненых, находившихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находившихся в разных местах, не были известны. Также сообщалось о сотрудника СБУ. “Суд” в Крыму арестовал всех захваченных украинцев.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях.

Согласно президентскому указу № 393, военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 сроком на 30 суток до 14:00 26 декабря 2018. 28 ноября Президент подписал закон на утверждение этого указа, его опубликовали в тот же день. Закон предусматривает введение военного положения в 10 областях Украины.

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