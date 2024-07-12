На фоне того, как выборы в законодательные органы Франции создали неопределенность относительно формы следующего правительства, президент страны Эммануэль Макрон за закрытыми дверями в Вашингтоне заверил союзников по НАТО и Украину, что Париж остается преданным безопасности Европы, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

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"Я подтвердил всем союзникам [НАТО], что Франция будет сохранять линию в Европе, Альянсе и в своей поддержке Украины, потому что политические силы, которые составляют большинство в Национальном собрании, выступают за эту линию", - сказал Макрон журналистам после саммита.

"Никто из тех, кто поставил под сомнение эти линии, не имеет большинства", - добавил он, как указывает издание, "ссылаясь на ультраправое "Национальное объединение",

"Я успокоил союзников", - сказал Макрон во время своей короткой поездки в Вашингтон, всего через два дня после того, как результаты внеочередных выборов во Франции оставили у многих сомнения относительно дальнейших обязательств Парижа, говорят люди, знакомые с ходом дискуссий.

Макрон призвал к досрочным парламентским выборам в начале июня после того, как ультраправая партия "Национальное объединение" получила на европейских выборах в три раза больше мест, чем его избирательный список в ЕС.

Накануне выборов опросы предполагали, что ультраправые будут иметь большинство мест в Национальной ассамблее страны, что вызвало опасения, что политсила сможет претендовать на пост премьер-министра.

Однако из-за отсутствия явного большинства у Макрона, у левого альянса, и у ультраправых результаты поставили политическую ситуацию во Франции в тупик, а ее союзники не понимают, чего ожидать от обороны и внешней политики страны, отмечает издание.

Накануне саммита НАТО и через несколько дней после окончательных результатов выборов Макрон написал письмо к французской общественности, где он "призвал все политические силы, которые признают себя в республиканских институтах, в верховенстве права, в парламентаризме, европейской ориентации и защите независимости Франции, участвовать в искреннем и лояльном диалоге для построения прочного, обязательно плюралистского большинства для страны".

Euractiv, как отмечается, понимает, что письмо было намеренно опубликовано накануне саммита НАТО, предполагая обнадеживающий шаг, что страна не будет радикально менять свою позицию.

"Я не чувствовал беспокойства среди своих коллег; я почувствовал облегчение", - сказал Макрон журналистам по итогам саммита.

"Это потому, что они понимали, что риск увидеть [прибытие во Франции] политического формирования, которое ставит под сомнение присутствие Франции в интегрированном командовании НАТО и поддержку Украины, что усложнит [соблюдение] уже принятого решения", - сказал он, как указано, говоря о "Национальном объединении".

Макрон, однако, отказался комментировать кандидатуру будущего премьер-министра и вопрос о том, будет ли она от крайне левой партии France Insoumise, которая входит в левую коалицию, получившую большинство мест на досрочных выборах.

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На международном уровне Франция возглавляет коалицию по закупке и координации оружия и ракет дальнего действия для поставки Украине, пообещала истребители Mirage и направила 2000 военнослужащих в страны Балтии и Румынию для усиления восточного фланга Альянса, отмечает издание.

Во время двусторонних переговоров на высшем уровне со своими коллегами Макрон "заявил, что Франция сегодня имеет все средства, чтобы подтвердить свои обязательства перед Украиной и ее союзниками", сообщил Euractiv французский дипломатический источник.

В официальной речи перед своими коллегами на закрытом заседании Макрон "в заключение заявил, что французы сделали выбор исключить экстремистские партии, которые могли бы бросить вызов приверженности Франции Украине или внутри Альянса", добавили они.

"Франция имеет сильного президента, который действует на международной арене. Вчера у меня состоялся очень хороший разговор с моим другом Эммануэлем Макроном, поэтому мне не интересно, что произойдет", - заявил журналистам канцлер Германии Олаф Шольц после двусторонних переговоров со своим французским коллегой в среду.

"Франция будет в международной повестке дня большим партнером, сильным партнером для всех нас, и особенно партнером для Германии", - заявил Шольц журналистам ранее на этой неделе.

В Вашингтоне Макрон встретился с несколькими другими лидерами НАТО, включая новоизбранного премьер-министра Нидерландов Дирка Схофа и своего британского коллегу Кира Стармера.

В знак своего стремления увеличить оборонное производство ракет большой дальности и поддержать Украину Франция вместе с Германией, Италией и Польшей запустила инициативу ELSA по разработке, производству и поставке этих средств.

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