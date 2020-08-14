Люди из команды Тихановской остаются задержанными — штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Никого из задержанных людей из команды Светланы Тихановской - главного конкурента Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси - еще не отпустили. Об этом журналисту УНН рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова.
"Ситуация не изменилась, никого больше не задерживали, но и никто не освобожден", - рассказала Ковалькова.
Как сообщал УНН, из команды Тихановской в общем задержано около 20 человек.
Напомним, в Беларуси 9 августа состоялись шестые за годы независимости президентские выборы. По предварительным подсчетам на президентских выборах в Беларуси действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, а "против всех" проголосовало 6% избирателей.
В штабе кандидата в президенты Республики Беларусь Светланы Тихановской - главной соперницы Лукашенко - не согласны с результатами голосования. По словам Тихановской, она считает себя победителем на выборах.
Впоследствии стало известно, что Тихановская покинула Беларусь и сейчас находится в Литве. Также Тихановская обнародовала видеообращение избирателям, в котором объяснила свой отъезд из страны. Позже появилось еще одно ее видеообращение - на котором Тихановская читает с листка обращение к белорусам с призывом не выходить на площади и не противостоять милиции.
Уже 14 августа Тихановская записала видеообращение, где призывает мэров всех городов Беларуси 15 и 16 августа организовать мирные акции в каждом городе. Она также инициировала создание координационного совета для трансфера власти.
Добавим, что в Беларуси утвердили итоги президентских выборов, по результатам победил действующий президент - Александр Лукашенко.