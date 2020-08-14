Люди з команди Тіхановської залишаються затриманими — штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Нікого із затриманих людей з команди Світлани Тіхановської - головного конкурента Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі - ще не відпустили. Про це журналісту УНН розповіла довірена особа Тіхановської Ольга Ковалькова.
"Ситуація не змінилася, нікого більше не затримували, але й ніхто не звільнений", - розповіла Ковалькова.
Як повідомляв УНН, з команди Тіхановської загалом затримано близько 20 осіб.
Нагадаємо, у Білорусі 9 серпня відбулися шості за роки незалежності президентські вибори. За попередніми підрахунками на президентських виборах у Білорусі чинний президент Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, а "проти всіх" проголосувало 6% виборців.
У штабі кандидата в президенти Республіки Білорусь Світлани Тіхановської - головної суперниці Лукашенка - не згодні з результатами голосування. За словами Тіхановської, вона вважає себе переможцем на виборах.
Згодом стало відомо, що Тіхановська покинула Білорусь і зараз перебуває у Литві. Також Тіхановська оприлюднила відеозвернення виборцям, в якому пояснила свій від'їзд з країни. Пізніше з'явилося ще одне її відеозвернення - на якому Тіхановська читає з листка звернення до білорусів із закликом не виходити на площі та не протистояти міліції.
Уже 14 серпня Тіхановська записала відеозвернення, де закликає мерів всіх міст Білорусі 15 і 16 серпня організувати мирні акції у кожному місті. Вона також ініціювала створення координаційної ради для трансферу влади.
Додамо, що у Білорусі затвердили підсумки президентських виборів, за результатами переміг чинний президент - Олександр Лукашенко.