Lufthansa возобновит рейсы из Германии в Иран
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января УНН. Руководители немецкой авиакомпании Lufthansa подтвердили, что компания с четверга возобновит рейсы из Франкфурта в Тегеран. Об этом сообщает УНН со ссылкой на иранское агентство ИРНА.
Напомним, авиакомпания Lufthansa ранее приостановила рейсы в Иран и Ирак, а также рейсы, маршрут которых пролегает через эти страны, из соображений безопасности. О принятии такого же решения объявила французская авиакомпания Air France.
Раньше 8 января Государственная средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.
Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.
При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США" работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива ", указал ранее CNN.
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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин ". Впоследствии его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".
По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа . МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.
Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране . Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, пока ожидается согласование иранской стороны для отлета.
С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.