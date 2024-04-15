Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  177611 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  173896 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  175510 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  182854 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  127871 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138030 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162453 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140017 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134615 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  118005 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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12 апреля 2024, 06:00  •  234614 просмотра
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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  333802 просмотра

Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

Немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в Амман, Бейрут, Эрбиль и Тель-Авив как минимум до понедельника и изменила маршруты, чтобы избежать воздушного пространства над Израилем, Иорданией и Ираком на фоне эскалации напряженности после нападения Ирана на Израиль.

Общество •   •  5278 просмотра
Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

В Днепре слышны звуки взрывов

В Днепре, Украина, прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе баллистического оружия с востока.

Война •   •  6164 просмотра
В Днепре слышны звуки взрывов

Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

Украина нанесла удар по российскому военному штабу в оккупированном Луганске британскими крылатыми ракетами Storm Shadow, нанеся мощный удар по возможностям командования и контроля России в регионе.

Война •   •  9518 просмотра
Стало известно, какими ракетами ударила Украина по штабу российских войск в оккупированном Луганске

WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

По словам неназванных западных чиновников, Израиль вскоре ответит на удар Ирана, в то время как США подталкивают Израиль к отказу от эскалации конфликта.

Война •   •  9475 просмотра
WSJ: Израиль скоро ответит на удар Ирана

Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

Представитель Израиля в ООН вспомнил слова Зеленского о том, что действия Ирана и России представляют угрозу для мира, и призвал Совет Безопасности прислушаться к тревожному звонку президента Украины.

Война •   •  9448 просмотра
Представитель Израиля в ООН упомянул Зеленского в своей речи

В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

Пять собак-терапевтов начали работать в аэропорту Стамбула, чтобы помочь снять стресс у тревожных пассажиров, позволяя им взаимодействовать со специально обученными собаками в определенные часы.

Общество •   •  8531 просмотра
В аэропорту Стамбула начали работать собаки-терапевты

Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка

Польша приказала рекордно сократить производство возобновляемой энергии из ветровых и солнечных электростанций из-за избытка электроэнергии, вызванного солнечной и ветреной погодой на фоне низкого спроса в выходные дни.

Экономика •   •  9847 просмотра
Польша ограничивает производство ветровых и солнечных электростанций из-за избытка

Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон

На этой неделе Палата представителей Конгресса США проголосует за пакет помощи Израилю после иранской атаки, и деньги для Украины могут быть включены в этот пакет, сообщил пресс-секретарь Конгресса Майк Джонсон.

Война •   •  9836 просмотра
Украина может попасть в "израильский пакет" помощи на этой неделе - Джонсон

Финляндия закрывает водные пункты пропуска на границе с Россией

Финляндия закрыла несколько водных переходов на границе с Россией, включая Сайменский канал, пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, после того, как отклонила российские жалобы на решение о закрытии границы.

Война •   •  9280 просмотра
Финляндия закрывает водные пункты пропуска на границе с Россией

В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек

180 человек эвакуированы из-за лесного пожара в испанской провинции Аликанте на фоне не по сезону высоких апрельских температур.

Общество •   •  8633 просмотра
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали две сотни человек