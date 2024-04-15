Lufthansa приостанавливает полеты на Ближний Восток

Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что в воскресенье рейсы в Аммана, Бейрут, Эрбиль и Тель-Авив будут приостановлены по крайней мере до понедельника на фоне беспорядков, вызванных ночным нападением Ирана на Израиль. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Группа, в состав которой входит немецкий флагманский авиаперевозчик Lufthansa, а также швейцарские и австрийские авиакомпании, также будет следить, чтобы ее рейсы не использовали воздушное пространство над Израилем, Иорданией и Ираком в обозримом будущем, говорится в заявлении агентству Reuters.

В пятницу компания уже заявила, что приостанавливает рейсы в Тегеран и из Тегерана до 18 апреля и не будет использовать воздушное пространство Ирана в течение этого времени.

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Опасения относительно дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке заставили ряд авиакомпаний по всему миру изменить маршруты полетов или отменить или приостановить свои услуги.

Авиакомпания Emirates Airlines заявила в воскресенье, что отменит некоторые свои рейсы и изменит маршруты других, а Kuwait Airways заявила утром в воскресенье, что отводит все входящие и исходящие рейсы подальше от "зон напряжения".

Голландская авиакомпания KLM и австралийская авиакомпания Qantas также заявили, что скорректировали маршруты своих полетов, чтобы избежать полетов через опасное воздушное пространство.

Lufthansa приостанавливает свои рейсы в Тегеран "из-за текущей ситуации на Ближнем Востоке"