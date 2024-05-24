Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Первым святым тысячелетия Католической Церкви станет подросток, который умер в 2006 году от лейкемии, в возрасте 15 лет. Недавно Папа Римский Франциск признал за Карло Акутисом второе чудо, отвечающее всем условиям для канонизации. Таким образом парень, который при жизни считался компьютерным вундеркиндом и ревностным христианином, станет первым святым миллениалом. Об этом пишут The Guardian и Ansa, передает УНН.

Детали

Карло Акутис, который родился в Лондоне, но практически всю жизнь провел в Италии из Лондона, был компьютерным вундеркиндом и помогал распространять римо-католическое учение в Интернете. Он умер в 2006 году в Монце в возрасте пятнадцати лет из-за осложнений лейкемии.

В течение своей жизни, среди прочего, Акутис создал и управлял веб-сайтами своей школы и прихода, а также основал веб-сайт, где пытался документировать все евхаристические чудеса, о которых сообщалось. Проект был запущен всего за несколько дней до его смерти и с тех пор был переведен на несколько других языков. За свою деятельность он также получил звание Influencer of God.

Молодого человека беатифицировал Папа Франциск 10 октября 2020 года.

Первое чудо, которое ему приписывают, касалось исцеления Матеуса, шестилетнего бразильского мальчика, который страдал кольцевой поджелудочной железой - редкой врожденной аномалией, которую можно было исправить только хирургическим путем. Из-за своей болезни Матеус был готов поставить все на место.

Когда он прикоснулся к реликвии Карла, то попросил ласки, чтобы его больше не стошнило. Так и случилось. Порок исчез, а поджелудочная железа вернулась к нормальному состоянию. "Мгновенное, полное и продолжительное" исцеление, которое Медицинская консультация Конгрегации по делам святых признала необъяснимым.

Второе чудо, которое приведет к провозглашению святости Карло Акутиса считается необъяснимым фактом и произошло благодаря его заступничеству, касается девушки из Коста-Рики, студентки в Италии, которая перенесла операцию из-за травмы головы до аварии.

В самый день несчастного случая мать Валерии начала молиться к блаженному Карло Акутису, прося вступиться за исцеление ее дочери. Она отправляется в паломничество в Асижу, чтобы помолиться у гроба блаженного. В тот же день у Валерии возобновилось самопроизвольное дыхание, и состояние молодой женщины постепенно улучшалось до полного выздоровления. - пишут СМИ.

Специальное подразделение Католической Церкви, которое занимается изучением достоверности чудес, под названием Медицинский совет Конгрегации по делам святых, расследует утверждения о чудесном выздоровлении женщины из Коста-Рики после велосипедной аварии во Флоренции в 2022 году.

Справка

В католицизме люди могут молиться к умершим людям, которые, по их мнению, находятся на небесах, и просить, чтобы они говорили с Богом от их имени, например, чтобы человек выздоровел от болезни или травмы.

Если человек, о котором идет речь, неожиданно выздоравливает, это может быть классифицировано Ватиканом как чудо. Если умершему человеку приписывают два чуда и одобряют Папой Римским, то он претендует на причисление к лику святых.

В октябре 2013 года Папа Франциск провозгласил Карло Акутиса блаженным, что стало четвертым этапом процесса, чтобы стать святым. Церемония также признала, что Акутис вошел на небеса и что люди могут быть спасены, молясь ему.

Во время проповеди во время беатификации кардинал Агостино Валлини, папский легат для базилик Ассизи, сказал: "Карло использовал Интернет для служения Евангелию, чтобы охватить как можно больше людей".

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Дополнение

Карло Акутис олицетворяет "святость повседневной жизни, потому что его жизнь была одной непрерывной молитвой". Об этом рассказала его мать Антония Сальцано в интервью изданию Ansa.

"Обычный мальчик, который открыл свое сердце Христу. И он сделал свою нормальность святой. Он был сторонником святого Франциска, любил его простоту и внимание к бедным".