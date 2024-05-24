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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.

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Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации

Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

Только 40 из 228 населенных пунктов деоккупированной Херсонской области пока остаются без электроснабжения, а 9 населенных пунктов - без газоснабжения.

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Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА

В Тисе нашли еще одного утопленника

Утопленника, жителя Закарпатья 1975 года рождения, обнаружили в реке Тиса пограничники, а тело вытащили на берег спасатели и полиция, обстоятельства смерти выясняются.

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В Тисе нашли еще одного утопленника

Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Харькове, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, восстановление поврежденной инфраструктуры и жилье для ВПЛ на фоне интенсивных боевых действий в регионе.

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Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону

В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

Украина и Польша начали официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины.

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В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности

За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.

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За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА

"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой, не найдя никаких признаков внешнего воздействия.

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"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси

ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Верховная Рада приняла законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы, в частности, разрешила осужденным к ограничению свободы работать по гражданско-правовым договорам и увеличила количество часов, которые осужденные могут отрабатывать для улучшения бытовых условий в колониях.

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ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы

Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.

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Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard

Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб

Силы обороны Украины отбили многочисленные российские атаки вблизи населенных пунктов Харьковской области, горячее всего было на Купянском направлении, где произошло 17 боевых столкновений.

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Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб