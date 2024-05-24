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Лондонский мальчик, который умер от лейкемии в возрасте 15 лет, станет святым: Ватикан признал условия канонизации
Итальянский подросток Карло Акутис, который родился в Лондоне и умер от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, станет первым святым тысячелетия после того, как Ватикан признал два чуда, которые приписывают его заступничеству.
Только 40 из 228 населенных пунктов на деоккупированной Херсонщине пока без света - ОВА
Только 40 из 228 населенных пунктов деоккупированной Херсонской области пока остаются без электроснабжения, а 9 населенных пунктов - без газоснабжения.
В Тисе нашли еще одного утопленника
Утопленника, жителя Закарпатья 1975 года рождения, обнаружили в реке Тиса пограничники, а тело вытащили на берег спасатели и полиция, обстоятельства смерти выясняются.
Зеленский провел совещание по ситуации в Харькове: область получит 4 миллиарда гривен на подготовку к отопительному сезону
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в Харькове, чтобы обсудить оперативную ситуацию, подготовку к зиме, восстановление поврежденной инфраструктуры и жилье для ВПЛ на фоне интенсивных боевых действий в регионе.
В ВР заявили, что между Украиной и Польшей начались переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности
Украина и Польша начали официальные переговоры по тексту соглашения о гарантиях безопасности для Украины.
За прошедшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов правобережной Херсонщины, включая Херсон, пострадала женщина - ОВА
За минувшие сутки враг обстрелял 13 населенных пунктов на правобережье Херсонской области, в том числе Херсон, повредив 11 жилых домов и учреждение культуры, одна 83-летняя женщина получила незначительные ранения.
"Следов пуль нет": генштаб Ирана объявил предварительный отчет по авиакатастрофе, в которой погиб президент Раиси
Комиссия по расследованию авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана Ибрагим Раиси, предварительно пришла к выводу, что вертолет вспыхнул после столкновения с горой, не найдя никаких признаков внешнего воздействия.
ВР поддержала законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы
Верховная Рада приняла законопроекты, направленные на реформирование пенитенциарной системы, в частности, разрешила осужденным к ограничению свободы работать по гражданско-правовым договорам и увеличила количество часов, которые осужденные могут отрабатывать для улучшения бытовых условий в колониях.
Германия объявила новый пакет военной помощи Украине: в него входит передача совместно с Данией еще 10 танков Leopard
Германия и Дания предоставят Украине еще 10 танков Leopard 1 A5, а ФРН - допольнительные пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники в рамках нового пакета военной помощи.
Силы обороны отбили атаки россиян вблизи Глубокино на Харьковщине, горячее всего сегодня на Купянском направлении - Генштаб
Силы обороны Украины отбили многочисленные российские атаки вблизи населенных пунктов Харьковской области, горячее всего было на Купянском направлении, где произошло 17 боевых столкновений.